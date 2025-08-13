Стало известно о подарке Ивана Краско для бойцов СВО

Народный артист России Иван Краско хотел подарить участникам специальной военной операции (СВО) автомобиль. Об этом в беседе с News.ru рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.

По его словам, Краско готовил подарок вместе со своим другом Денисом Сорокиным.

«Жалко, что Иван Иванович не смог присутствовать на передаче такого подарка. Ну все равно, значит, он нас видит оттуда. И этот подарок будет доставлен. И я думаю, что он принесет удачу нашим солдатам», — сказал Смородинов, демонстрируя фургон цвета хаки.

Директор артиста подчеркнул, что Краско «всегда болел и переживал» за солдат Российской армии.

Ранее стало известно, что старший внук Ивана Краско актер Ян Александрович-Краско не приедет на прощание с родственником.

Ивана Краско не стало 9 августа в возрасте 94 лет.

