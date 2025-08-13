На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до 12 км

Пепловый выброс на высоту до 12 км зафиксирован на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) на Камчатке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Исполин выбросил пепловый столб, вновь на высоту 12 километров. Шлейф от него распространяется в южном направлении. На пути следования находятся населенные пункты Усть-Камчатского, Мильковского, Елизовского округов, Вилючинского и Петропавловск-Камчатского городских округов. Там не исключается выпадение незначительного количества пепла", - сообщает ведомство.

В сообщении уточняется, что Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. Это уже четвертый пепловый выброс за день.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.