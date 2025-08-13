Прощание с актером Иваном Краско началось в Санкт-Петербурге

Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско началась в Драматическом театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. Актер служил в нем с 1965 года.

На прощание прибыли родственники, друзья, коллеги и поклонники, а также представители правительства города. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина заявила, что Иван Краско был носителем «ленинградских, петербургских традиций, талантливым артистом и теплым, душевным человеком, сообщает «Интерфакс.

Соболезнования выразили министр культуры России Ольга Любимова, представители Союза театральных деятелей и Союза писателей России, а также коллективы нескольких театров. Отпевание и похороны пройдут в поселке Комарово. Ивана Краско похоронят рядом с могилой его сына, актера Андрея Краско, который скончался в 2006 году.

Иван Краско скончался 9 августа в возрасте 94 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.