Пинг-понг и винил под парусами: вечеринка «Лето с друзьями» от «Афиши» и «Силы ветра»

День, когда можно успеть все летние дела на тёплом морском воздухе

16 августа 2025 года в Сочи на площадке Surf Coffee® x Grand Riviera (Ривьерский переулок, 5) состоится большая дневная вечеринка «Лето с друзьями». В программе – максимум солнца и досуга как физического, так и культурного! Начало в 09:00, финал – ближе к закату, в 21:00. Вход свободный.

Компания «Афиша» выступает соорганизатором события и приглашает всех сыграть в пинг-понг на брендированной площадке – играть можно весь день, а в перерывах вместе с командой «Силы ветра» научиться вязать морские узлы и делать из них подвески – пригодится и на суше, и в плавании.

Что ещё будет на «Лете с друзьями»:

09:00 – утренняя йога на свежем воздухе с ROXY. Участников ждут коврики, подарки от бренда и напитки от Surf Coffee;

16:30 – регата с «Силой ветра»: выходим в море под парусом и встречаем закат с воды;

17:00 – виниловый DJ-сет от Wild Alisa, резидентки SCPM Records.

Весь день на площадке будет работать фудкорт с летним меню от Surf Coffee – мороженое, десерты, освежающие напитки, а также хот-доги и кукуруза на гриле. А при покупке напитков можно будет получить лимитированный стикерпак – сувенир на память об этом дне.

Саундтрек летней вечеринки обеспечит Propaganda Machine by Surf Coffee – творческое объединение, ответственное за вайб кофеен бренда, чьи сеты и плейлисты звучат по всей стране.

Продробности можно узнать на официальном сайте.