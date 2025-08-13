В Госдуме рассказали, как пенсионерам получить льготные лекарства

В 2025 году порядок получения льготных лекарств для пенсионеров сохраняет свою социальную значимость, оставаясь важной составляющей государственной поддержки старшего поколения, отметил в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Право на льготные лекарства закреплено за пенсионерами федеральным законодательством, и наша задача — обеспечить его бесперебойную реализацию. В этом году особое внимание уделяется упрощению процедуры выписки рецептов и доступности препаратов в аптеках», — пояснил собеседник RT.

По его словам, для получения льготных медикаментов пенсионерам необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту прикрепления.

«Важно помнить, что рецепт выписывается по медицинским показаниям и входит в перечень, утверждённый Минздравом. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий право на льготу», — добавил парламентарий.

В случае отсутствия нужного препарата в аптеке пациент может оставить заявку на его поставку, отметил Чаплин.

«Власти стараются контролировать, чтобы аптечные сети своевременно пополняли запасы», — заявил он.

Отдельно Чаплин обратил внимание на цифровые сервисы.

«С 2025 года упрощена подача заявок через портал «Госуслуги». Это особенно важно для маломобильных граждан», — заключил он.

