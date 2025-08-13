Полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, который руководил задержаниями крупных агентов США, скончался на 78-м году жизни. Об этом в среду, 13 августа, сообщила пресс-служба международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

— В системе госбезопасности Владимир Николаевич прослужил свыше двадцати лет, с 1972 года, став профессионалом высочайшего класса. Пресса окрестила его «грозой шпионов»... Будучи асом оперативной работы, являлся старшим группы, которая в середине 1980-х годов осуществила филигранный захват целого ряда шпионов и предателей, — говорится на сайте ассоциации.

Зайцев родился 19 марта 1948 года в Московской области. В 60-х годах прошлого века он состоял в рядах группы Советских войск в Германии.

Впоследствии Зайцев участвовал в операциях по освобождению заложников, отправлялся на военные операции в Афганистан и несколько раз становился чемпионом центрального аппарата КГБ по восточным единоборствам.

В 1979 году он закончил Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского. За свою карьеру Зайцева отмечали орденами Красного Знамени, Красной Звезды и «За личное мужество».