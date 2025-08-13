В Госдуме предложили отменить домашние задания на выходные

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава ее думской фракции Сергей Миронов предложил отменить учебные занятия по субботам и домашние задания на выходные дни. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

© Газета.Ru

Миронов пояснил, что полностью отменять домашние задания, как и большинство педагогов и родителей, считает невозможным, так как это важный инструмент для самостоятельной работы и закрепления материала. Однако нагрузку на детей, по его мнению, необходимо снижать.

Политик подчеркнул, что субботы следует освободить от учебы, оставив в этот день только занятия спортивного, творческого или познавательного характера. Соответствующие предложения партия планирует внести в осеннюю сессию Госдумы.

"Для снижения нагрузки на школьников необходимо исключить учебные занятия по субботам, а также домашние задания на выходные дни", — сказал Миронов.

Он добавил, что в крайнем случае в этот день проводить только занятия спортивного, творческого, познавательного характера. Миронов также затронул вопрос нагрузки на педагогов. Он указал, что учителя перегружены работой на полторы-две ставки, внеурочной деятельностью и бюрократией, что не оставляет им сил на проработку качественных заданий.

Лидер СРЗП настаивает на снижении нагрузки учителей параллельно с повышением их зарплат до уровня не менее 200% от средней по региону за одну ставку, без переработок. Этот вопрос фракция также поднимет осенью.

В июне вице-спикер Государственной думы от партии "Новые люди" Владислав Даванков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) предложил отменить домашние задания в школах. По его мнению, текущая система домашних заданий не способствует получению реальных знаний, поскольку школьники активно используют инструменты искусственного интеллекта для их выполнения.

Даванков указал на абсурдность ситуации, когда взрослые, включая учителей и родителей, вынуждены проверять работы, созданные учащимися с помощью нейросетей. Он охарактеризовал такой процесс как бессмысленный.