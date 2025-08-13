Россиянам рассказали, в какие месяцы осенью в 2025 году выгодно брать отпуск

Аналитики «Авито Работы» проанализировали, в какие месяцы осенью в 2025 году можно взять отпуск максимально выгодно и как увеличить длительность отдыха, потратив минимальное количество отпускных дней. RT ознакомился с исследованием.

«При планировании отпуска сотрудникам, работающим по графику 5/2, стоит учитывать несколько важных моментов. Во-первых, работодатели могут скорректировать даты отпусков, если отсутствие сотрудника в выбранное время может негативно повлиять на производительность компании», — пояснили аналитики.

Во-вторых, как отметили эксперты, отпускные выплаты рассчитываются иначе, чем зарплата, а потому в месяце, когда сотрудник берёт отпуск, размер его дохода (в сумме отпускных и заработной платы за отработанные дни) зависит от количества рабочих дней.

«Чем больше рабочих дней в этом месяце, тем ниже стоимость одного рабочего дня по зарплате и, соответственно, меньше разница между оплатой за отработанные дни и отпускными, что делает такой месяц более выгодным для отпуска», — подчеркнули специалисты.

Отмечается, что размер отпускных рассчитывается бухгалтером на основе средней дневной заработной платы сотрудника за последние 12 месяцев, умноженной на количество дней отдыха.

«Поэтому для отпуска лучше всего рассматривать месяцы, где больше всего рабочих дней. Так, наиболее выгодными осенними месяцами для отпуска в 2025 году станут сентябрь (22 рабочих дня) и октябрь (23 рабочих дня)», — посоветовали аналитики.

Например, сотрудник с зарплатой 80 тыс. рублей за двухнедельный отпуск с 1 по 14 октября на руки может получить около 38,2 тыс. рублей отпускных, рассказали в сервисе.

«При этом его зарплата за оставшиеся рабочие дни месяца составит 45,2 тыс. рублей, а общая сумма выплат за октябрь достигнет 83,4 тыс. рублей, что на 3,4 тыс. рублей больше обычного дохода. В 2025 году в ноябре брать отпуск менее выгодно, но есть возможность продлить отдых, добавив несколько отпускных дней к праздничным выходным. Если поставить отпускные дни 5, 6 и 7 числа, получится провести восемь дней подряд вне работы — с 2 по 7 ноября», — добавили в компании.

При этом дополнительные дни отдыха можно получить за счёт отгулов, которые полагаются за сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни, если сотрудник выбирает дополнительный день отдыха вместо оплаты, подчеркнули в организации.

«Один отгул равен одному отработанному праздничному или выходному дню либо накопленным сверхурочным часам. Например, переработка по два часа в течение четырёх дней эквивалентна одному выходному. Доноры крови также имеют право на выходной по согласованию с работодателем», — заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней.