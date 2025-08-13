«Аэрофлот» осенью запустит прямые рейсы из Владивостока на Чукотку

«Аэрофлот» в конце октября запустит еженедельные авиарейсы из Владивостока в столицу Чукотки Анадырь, сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, отметив, что начало полётов запланировано на 27 октября.

«Рейс будет еженедельным, вылет из Анадыря по вторникам. Летать будет Airbus A319», — говорится в сообщении.

По словам губернатора, данное направление важно для округа и востребовано у жителей.

