Без виз и страхов: куда россиянам ехать легко и безопасно

Блогер Елена рассказала о стране, где россиян встречают с распростертыми объятиями, а для въезда нужен лишь загранпаспорт. Автор тревел-блога «Лайк Трэвел Путешествия», объездившая за год более десятка стран, рассказала, куда стоит поехать за искренним гостеприимством, безопасностью и доступными ценами.

«За последний год я побывала более чем в 12 странах, но лишь в одной ощущала себя по-настоящему комфортно – будто не в путешествии, а дома. Здесь нет карманников, местные не пытаются обсчитать, а если видят, что ты что-то ищешь, сами предложат помощь. Уровень преступности настолько низкий, что даже поздно вечером можно гулять без страха – в том числе девушкам в одиночку. Атмосфера напоминает восточную сказку: тихие улочки, аромат пряностей, мягкий свет фонарей», – отметила Елена.

По ее словам, эта страна идеально подходит для тех, кто ценит искренность и душевное тепло. Местные жители улыбаются не из вежливости, а потому что действительно рады гостям, особенно россиянам. Многие свободно говорят по-русски, а в сложной ситуации обязательно помогут. Напомним, ранее Елена раскрыла все мифы о туризмы в Южную Корею.