Российские учителя будут оценивать склонность детей мигрантов к правонарушениям

Российским учителям рекомендовали следить за высказываниями обучающихся в школах детей мигрантов, для того чтобы выявить у них склонность к совершению правонарушений.

Об этом, ссылаясь на разработанные Минпросвещения совместно с МВД и Минобрнауки методические рекомендации, сообщает газета "Ведомости".

Учителя должны обращать внимание на фразы в письменных работах учеников, в которых выражается пренебрежительное отношение к исторической памяти, традиционным российским ценностям и государственной символике. Педагоги также будут наблюдать, как дети мигрантов относятся к содержанию уроков "Разговоры о важном".

Преподаватели должны замечать, когда у школьников резко увеличивается число разговоров на политические, социальные и религиозные темы, в ходе которых высказываются крайние суждения и проявляется нетерпимость.

Для получения объективной картины учителям рекомендуется проводить со школьниками анонимные опросы и индивидуальные беседы в неформальной обстановке. 12 августа сообщалось, что депутаты Госдумы направили обращение главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ограничить число детей-мигрантов в школьных классах.