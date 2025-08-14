Депутат Милонов назвал свой главный недостаток

Каждый человек имеет свои особенности, плюсы и минусы. Специалисты убеждены, что к себе стоит относиться объективно, не питая лишних надежд.

© Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскрыл один из своих недостатков.

— Я люблю смотреть детективные сериалы. Это мой недостаток, наверное. Но я обычный человек и смотрю наши, снимающиеся в основном в Петербурге, сериалы. Типо «Невский» и так далее, — поделился он.

По словам парламентария, минус этих картин в том, что в них слишком мало семейности. В его любимом сериале еще есть такие моменты, но в общем эти картины показывают, что интересная жизнь есть только у неженатых людей, сообщает «Радио 1».

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов 12 августа предложил придавать электронным сигаретам и флаконам с жидкостью для них форму и вид злокачественных опухолей или последствий тяжелых болезней.

23 июня депутат Госдумы Сергей Миронов предложил Госдуме рассмотреть пакет законопроектов о полном запрете продажи вейпов и электронных сигарет, а также о введении административной ответственности за их оптовую и розничную продажу. Согласно проекту, штраф для физических лиц составит от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.