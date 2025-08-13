Стало известно состояние школьницы, которую засосало в трубу бассейна в Москве

Девочка, которую засосало в трубу в одном из бассейнов развлекательного комплекса в Москве, находится в стабильном состоянии, ее здоровью ничего не угрожает. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

© Вечерняя Москва

— В настоящее время состояние девочки стабильное, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

Школьнице оперативно оказали медицинскую помощь сразу на месте инцидента. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Следователи занимаются изучением записей с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Сам инцидент произошел 12 августа в открытом бассейне развлекательного комплекса, расположенного на улице Аллея Витте. Тогда 12-летняя девочка чуть не погибла после того, как ее волосы затянуло в трубу, которая находится в нижней части бассейна. Ей на помощь вовремя пришли ее мама и сотрудник комплекса.