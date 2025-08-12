Уехавшая из России блогерша пожаловалась на жизнь в эмиграции

Российская бьюти-блогерша Наталина Клюева (известна как Наталина Mua), уехавшая из России и живущая в Сербии, раскрыла сложность эмиграции. На эту тему она высказалась в беседе с YouTube-проектом «Давай».

Клюева пожаловалась на трудности жизни за рубежом словами «сложно все».

«Тебе в магазин сложно сходить. Ты, например, языка не знаешь. Видишь, допустим, как человек упал на улице, ты не можешь в скорую позвонить», — заявила она.

Блогерша добавила, что после переезда за границу столкнулась с частичной потерей популярности. «У меня было ощущение, как у звезд моего детства 90-х, которых все забыли», — призналась она. Вместе с тем, как заверила Клюева, сейчас она спокойнее относится к этим трудностям.

Ранее российский стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), переехавший в США, пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе. Он также предостерег желающих переехать в Америку от жизни в этом городе.