Инфекционист: в России начнется новая волна COVID-19

Кандидат медицинских наук и врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков заявил, что в России начнется новая волна заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Позднякова, новая волна коронавируса начнется в конце осени 2025 года. При этом инфекционист подчеркнул, что это заболевание не имеет своего «сезона», но последний штамм COVID-19 мог запустить рост заболеваемости.

«Дело в том, что ковид часто протекает крайне легко, и люди либо не обращаются в медучреждения, либо после обращения лечатся амбулаторно. Поэтому делать прогнозы по пику заболеваемости COVID-19 весьма сложно, могу лишь предположить, что следующий значительный подъем может произойти ближе к концу осени или началу зимы, так как дальнейший ход пандемии зависит главным образом от появления новых штаммов вируса и ослабления коллективного иммунитета», — заявил Поздняков.

Эксперт также заявил, что рост заболеваемости коронавирусом может быть обусловлен теми же причинами, что и у обычных респираторных инфекций — возвращение детей в школы и сады, а взрослые – на рабочие места.

