На Кубани не возбудили дело после видео похорон голого мужчины

Полиция не стала возбуждать уголовное дело после проверки по факту видео, где умершего мужчину похоронили в обнаженном виде и с пакетом на голове. Об этом РИА Новости сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что полицейские начали проверку по факту обнаружения видеоролика, на котором сотрудники ритуальных услуг в станице Гостагаевской Анапы положили усопшего в гроб обнаженным и с черным пакетом на голове.