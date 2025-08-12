Пенсионный возраст могут снизить для некоторых россиян

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили снизить пенсионный возраст родителям, воспитывающим двух и более детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Инициаторами предложения выступили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Документ был направлен главе Минтруда Антону Костякову.

Стоит отметить, что сейчас многодетные матери могут досрочно выйти на пенсию, если имеют определенный трудовой стаж и необходимое количество пенсионных баллов. В частности, женщина может выйти на пенсию раньше на три года, если она родила троих детей и проработала 11,5 лет.

Инициатива «Справедливой России» предлагает исключить из данного уравнения необходимый стаж. То есть теперь снижение пенсионного возраста для многодетных родителей будет зависеть только от количества воспитанных детей. Например, при наличии двух детей можно будет выйти на пенсию раньше на год, троих — на три года, четырех и более — на пять лет.

По мнению Миронова, инициатива станет «инвестицией в демографическое и экономическое будущее» России.