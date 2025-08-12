Эксперт в сфере туризма Николай Мельник в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах турецких властей отказаться от формата «шведский стол» в отелях страны.

Как передавало издание Sabah, из-за большого количества пищевых отходов в Турции заговорили об отмене «шведского стола» в отелях и ресторанах. Отмечалось, что доклад главе государства об этом готовит Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции. Вместо системы «все включено» в отелях, которая предполагает «шведский стол», предлагается ввести систему «а-ля карт», при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть.

В обозримой перспективе отказ турецких отелей от «шведского стола» маловероятен, отметил эксперт.

Отказ от «шведского стола» в отелях в Турции обсуждают последние шесть лет, однако прийти к какому-то общему решению там все еще не могут. При этом, на самом деле, в Турции не борются с большим количеством пищевых отходов, а пытаются извлечь наибольшую финансовую выгоду. Ведь у многих российских туристов просто нет чувства меры, зачастую они просто сметают этот «шведский стол». К примеру, в интернете даже есть видео, где показана российская туристка, которая кладет с подноса на «шведском столе» одно пирожное на свою тарелку, а затем забирает поднос себе, а вместо него оставляет на столе тарелку с одним пирожным. При этом у турецких отельеров есть понимание о механизмах ценообразования, о собственных расходах на еду. И когда люди набирают в свои тарелки горы еды, а затем оставляют продукты несъеденными, то объект размещения, естественно, несет расходы. Поэтому в Турции начали задумываться над сложившейся ситуацией. Там размышляют о том, как сократить расходы и сэкономить. А лозунги о борьбе с пищевыми отходами – это вранье. Николай Мельник Эксперт по внутреннему и выездному туризму

Система «а-ля карт» имеет ряд преимуществ перед «шведским столом», подчеркнул эксперт.

«Это хорошая система. При этой системе клиентам приносят приготовленные блюда, и в результате такого подхода в отелях появляется больше типов питания, больше ресторанов, а их кухни модернизируются. В некоторых турецких отелях эта система уже используется. И, по сути, она ничего не меняет. Человек просто заказывает блюда по меню, а еду подают порционно. Но я сомневаюсь, что «а-ля карт» получит в Турции широкое распространение. Если ее захотят ввести, то отелям нужно будет увеличивать штат, нанимать новых официантов и поваров. На это там вряд ли пойду. «А-ля карт» может появиться только в крупных пятизвездочных турецких гостиницах, которые могут себе это позволить. А небольшие трех- и четырехзвездочные отели не могут себе позволить систему «а-ля карт». Так что они никогда не перейдут на такой тип питания», - отметил специалист.

Смена типа питания в отелях не может оказать существенно влияния на стоимость отдыха в Турции для россиян, подчеркнул Мельник.

«Туроператоры выставляют цену на путевки в Турции, исходя из спроса на них. И Турция уже которой год остается самым массовым направлением отдыха среди россиян. Сейчас туры продаются очень хорошо, ведь середина августа – это самое «горячее» время для отдыха. Сейчас стоимость путевок в Турцию достигает максимальных значений за все лето. Цены снизятся в «бархатный сезон» - после 10 сентября. Стоимость путевки на двоих на неделю будет стартовать с 60-70 тыс. рублей», - рассказал эксперт.

Российская путешественница Саша Коновалова ранее раскрыла разницу между отелями «для русских» и «для немцев» в Турции.