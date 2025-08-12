Липецкая гостиница отказала в заселении участнику СВО и его жене

Липецкая гостиница отказала в заселении офицеру и участнику боевых действий в зоне специальной военной операции и его жене. Об этом сообщило издание «Новости Липецка».

© Вечерняя Москва

Военнослужащий утверждает, что причиной отказа в заселении стало отсутствие паспорта. Гостиничный администратор не стала его регистрировать по предоставленному удостоверению офицера. При этом законодательство допускает регистрацию по этому документу.

В гостинице уже отреагировали на инцидент. Администрация принесла свои извинения и объяснила произошедшее недостаточным уровнем подготовки сотрудницы. Деньги, которые офицер потратил на бронирование, вернули, говорится в материале.

В начале июня в Пензе ослепший ветеран специальной военной операции был вынужден продолжительное время ночевать на местном вокзале. После ранения врачи благополучно выписали ветерана из больницы, однако идти ему было некуда. Пришлось ночевать на вокзале до отлета в столицу. Нашедшие солдата активисты разместили его сначала в гостинице, затем военнослужащего перевезли в один из местных санаториев.

До этого боец СВО заявил, что вынужденно покинул городскую больницу Эжвинского района в Сыктывкаре, в которой проходил курс реабилитации: из-за хамства и пренебрежения со стороны медицинского персонала. Медсестры на регулярной основе унижали его и отказывались помогать ему в смене белья.