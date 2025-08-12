Эксперт раскрыл, за какое неожиданное действие можно лишиться работы

Юрист Ярослав Остапенко в беседе с «Абзацем» предупредил, что слишком долгое пребывание в туалете на работе может привести к неприятным последствиям, связанным с трудовой деятельностью.

Хотя сам по себе поход в уборную не считается нарушением, если сотрудник проводит там несколько часов, это может стать причиной дисциплинарных мер, вплоть до лишения премии или увольнения, отметил собеседник.

«Если человек в течение рабочего дня надолго уединяется в «уголке задумчивости», то к нему могут применить санкции – лишить премии или даже уволить», – пишет канал со ссылкой на юриста.

