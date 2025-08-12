Частицу мощей Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезли в Россию

Частицу мощей святителя Николая Чудотворца доставили в Звенигород. Святыню привезли в Никольский храм на Николиной Горе, а также в храм великомученика Димитрия Солунского в селе Дмитровском, где она будет находиться с 10 по 12 августа. Об этом сообщил телеканал «360.ru».

© Вечерняя Москва

В рамках встречи святыни провели торжественную литургию, пешее паломничество, а прихожан напоили чаем. По пути паломникам рассказали об истории Звенигородского музея-заповедника.

Прихожане прикоснулись к мощам Николая Чудотворца 10 августа. Святыню доставили из Италии впервые за 930 лет.

Затем мощи отправят в храм преподобного Алексия, человека Божия, Алексеевского ставропигиального женского монастыря в Москве. Святыня прибудет в монастырь 15 августа в 10:30 — на время нахождения для граждан организуют ежедневные молебны, где они смогут обратиться к Николаю Чудотворцу с молитвами и получить духовную поддержку, передает телеканал.

Ученые выяснили, как выглядел Николай Чудотворец. В этом им помогли современные технологии. Святой был реальным человеком, который жил в III–IV веках. Однако ни одно его прижизненное изображение не сохранилось. Спустя почти 1680 лет команда исследователей во главе с бразильским 3D-дизайнером Сисеро Мораесом воссоздала реальный облик Николая Чудотворца.