Живущий в Польше внук Ивана Краско не приедет на прощание с артистом

Старший внук народного артиста России Ивана Краско, актер Ян Александрович-Краско не приедет на прощание с родственником. Об этом пишет NEWS.ru.

Как сообщил источник из окружения Краско, проживающий в Варшаве внук артиста не сможет попасть в Россию в связи с «нестабильной ситуацией в мире». Ян является старшим сыном актера Андрея Краско, который ушел из жизни в 2006 году.

Ивана Краско не стало 9 августа в возрасте 94 лет. В качестве причины ухода артиста названы осложнения, вызванные инсультом и онкологическим заболеванием. Прощание состоится 13 августа в театре имени Комиссаржевской, где актер служил более 50 лет.

Известно, что в 2023 году Краско перенес четвертый инсульт, в результате чего пропала чувствительность левой части тела. Кроме того, у актера был рак желудочно-кишечного тракта. 31 июля его самочувствие резко ухудшилось. Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии. В июне он также жаловался на здоровье — по словам знакомых, последние месяцы он стал хуже видеть и слышать.