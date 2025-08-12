Опубликована записка утонувшего подводника с «Курска»

С момента катастрофы на подводной лодке «Курск» в Баренцевом море прошло 25 лет. Причины произошедшего до сих пор неизвестны, однако записка подводника Дмитрия Колесникова свидетельствует, что экипаж подлодки оставался в живых спустя два часа после взрывов.

© Александр Раубе/TACC

Записка пролежала под водой три месяца, однако смогла сохраниться. Есть мнение, что Колесников закрывал рукой карман, в котором лежало послание.

Так, одно из писем было посвящено жене: в нем моряк признавался в любви Ольге.

— Здесь темно писать, но наощупь попробую. Шансов, похоже, нет, процентов 10–20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в девятом и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников, — гласила вторая записка, содержание которой опубликовало издание Msk1.ru.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, это случилось из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли. «Вечерняя Москва» вспомнила предположения о причинах трагедии.