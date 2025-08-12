Торгующий сверхдорогим сыром бизнесмен Стерлигов сделал заявление

Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен Герман Стерлигов признался, что его считают дебилом. Своими мыслями он поделился во вторник, 12 августа, в личном блоге.

© Вечерняя Москва

Бизнесмен рассказал, что живя в городе, он мечтал стать президентом и зарабатывать большие деньги. Однако теперь он мечтает купить «профессиональные пни» для разделывания туш, ищет православных невест для детей, строит забор и надеется попасть на небеса после смерти.

— Но теперь у меня кроме этих суетных земных мечтаний есть одна главная и единственно реальная мечта, о которой я, пока был безбожным дебилом, вообще не думал, — попасть в рай. Поэтому теперь меня все дебилы держат за дебила. И это хорошо, — заключил Стерлигов в своем Telegram-канале.

Недавно российский миллиардер-христианин заявил, что представители христианских конфессий являются лохами. По его словам, все существующие вариации христианства — православие, католицизм и протестантизм — впали в ересь.

Во время интервью Даниилу Смирнову Стерлигов также посоветовал россиянам заранее обзавестись гробами. Он аргументировал свои слова тем, что жизнь становится короче. Подробнее о бизнесмене, скандалах, отношениях с семьей и судьбе наследства — в материале «Вечерней Москвы».