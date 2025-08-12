Торгующий сверхдорогим сыром бизнесмен Стерлигов сделал заявление

Торгующий сверхдорогим сыром бизнесмен Стерлигов заявил, что его считают дебилом

Вечерняя Москва

Торгующий сверхдорогим сыром российский бизнесмен Герман Стерлигов признался, что его считают дебилом. Своими мыслями он поделился во вторник, 12 августа, в личном блоге.

Бизнесмен рассказал, что живя в городе, он мечтал стать президентом и зарабатывать большие деньги. Однако теперь он мечтает купить «профессиональные пни» для разделывания туш, ищет православных невест для детей, строит забор и надеется попасть на небеса после смерти.

— Но теперь у меня кроме этих суетных земных мечтаний есть одна главная и единственно реальная мечта, о которой я, пока был безбожным дебилом, вообще не думал, — попасть в рай. Поэтому теперь меня все дебилы держат за дебила. И это хорошо, — заключил Стерлигов в своем Telegram-канале.

Недавно российский миллиардер-христианин заявил, что представители христианских конфессий являются лохами. По его словам, все существующие вариации христианства — православие, католицизм и протестантизм — впали в ересь.

Во время интервью Даниилу Смирнову Стерлигов также посоветовал россиянам заранее обзавестись гробами. Он аргументировал свои слова тем, что жизнь становится короче. Подробнее о бизнесмене, скандалах, отношениях с семьей и судьбе наследства — в материале «Вечерней Москвы».

