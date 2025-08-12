В России хотят запретить одну очень популярную детскую игрушку

Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru выступил за введение запрета для реализации в РФ игрушек вакуку (Wakuku).

По мнению собеседника, внешний вид нового «монстра» скорее вызывает недоумение, чем восхищение. Он обратил внимание на то, что «этот "воин джунглей" с монобровью, загадочной ухмылкой и бархатистой шкуркой уже стал новым трендом».

«Эти странные существа с неестественной внешностью не просто игрушки — это инструмент деформации детского сознания. Когда ребенок вместо добрых и красивых образов начинает играть с монстрами, это не может не отразиться на его психике», — подчеркнул Иванов.

Он отметил, что успех таких героев — это не случайность, а результат тщательно спланированной маркетинговой кампании. Производители специально создают этих персонажей необычными и даже пугающими, чтобы вызвать у детей любопытство к чему-то неестественному, полагает Иванов.

По его словам, это тревожная тенденция, которую необходимо остановить на уровне государства. Следует установить барьер, который не допустит на рынок товары, способные негативно повлиять на духовное и моральное развитие молодого поколения, добавил парламентарий.

Вакуку — китайская коллекционная игрушка-брелок. Она создана компанией Letsvan из Шэньчжэня в 2022–2023 годах. Массовую популярность игрушка приобрела весной 2025 года после презентации новой коллекции в Пекине.