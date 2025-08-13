Россиянам рассказали, где можно заразиться лихорадкой чикунгунья

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, которые обитают в странах Южной Америки, Азии и Африки. В этом году больше всего заболевших в Южной Азии, на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Недавно вспышку болезни зафиксировали в Китае. Об этом говорится в Telegram-канале Объясняем.РФ.

Отмечается, что в России нет зарегистрированных случаев заболевания лихорадкой, но риск завоза ее из эндемичных районов остается.

В случае заражения симптомы проявляются через 4-8 дней. В их числе - сильная боль в суставах и мышцах, высокая температура, отеки, тошнота и сыпь. Особенно тяжело переносят это заболевание младенцы и пожилые люди.

Чикунгуньей нельзя заразиться воздушно-капельным путем, но можно при контакте с кровью больного.

Тем, кто находится в странах с высоким риском заражения чикунгуньей, рекомендуется использовать репелленты, ставить противомоскитные сетки на двери и окна, носить закрытую одежду. При появлении симптомов заболевания нужно обратиться к врачу.