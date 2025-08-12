"Радиостанция Судного дня" повторила сигналы, переданные перед началом СВО

11 августа российская военная радиостанция УВБ-76 выдала в эфир шесть кодированных сообщений, совпадающих с передачами 6-10 января 2022 года.

© Российская Газета

"Кодовые слова и группы цифр за ними в каждой передаче совпадают с теми, что были транслированы три с половиной года назад. Разница лишь в группе цифр перед словами", - пишет "Милитарист".

Точный смысл и назначение посланий УВБ-76 неизвестны. По данным из открытых источников, начальная аббревиатура НЖТИ и группа цифр за ней указывают на адресатов сообщений.

Следом идут несколько групп цифр и одно-два загадочных слова. Так в понедельник станция выдала в эфир слова "Счесолуб" и "Дружность". Последнее комментаторы поспешили увязать со встречей Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Также конспирологов порадовали словами: "Кернер", "Рюшный", "Джиночили" и "Люкоспас".

По версии ВВС, УВБ-76 связана с российскими ядерными силами - отсюда ее мрачное прозвище.