Россиян призвали принять срочные меры из-за вспышки менингококка

Российские врачи призвали принять срочные меры в связи с активным распространением менингококковой инфекции в РФ. Об этом пишет РБК.

По словам врача-инфекциониста и кандидата медицинских наук Екатерины Степановой, с начала 2025 года в стране зафиксировали 1,2 тыс. случаев заболевания. При этом за все 12 месяцев прошлого года таких случаев было выявлено всего 600.

«На данный момент уже наблюдается рост в два раза, что говорит о необходимости введения дополнительных мер, в частности вакцинации, в частности уязвимых групп», — сказала специалист.

Эту точку зрения поддержал врач Михаил Фаворов. Он также заявил о необходимости внести вакцинацию от менингококковой инфекции в календарь прививок и подчеркнул, что людям надо ставить уколы с препаратами, которые будут давать иммунитет на все серотипы.

Как отметил медик, подобные лекарства уже изобретены. Теперь надо начать их производство, вложив в это необходимое количество денег.

В материале приводятся и слова педиатра Лилит Аракелян, которая выделила несколько факторов распространения менингококковой инфекции. Среди них — рост числа антипрививочников, пропуск вакцинации из-за пандемии COVID-19 и увеличение количества завозных случаев инфекции в связи с активизацией поездок за границу.

«Что делать? Прививка — единственный способ профилактики», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что сейчас в РФ доступны вакцины от менингококков пяти разных групп — A, B, C, W и Y.