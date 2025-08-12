Как идет подготовка к отопительному сезону в приграничных регионах Черноземья

Часть приграничных территорий в Белгородской и Курской областях в предстоящий отопительный период останутся "законсервированными". Подготовка к зиме с учетом сложной оперативной обстановки идет стремительными темпами. Помимо многоквартирных домов, оставшихся в приграничной зоне, особое беспокойство вызывает социальная инфраструктура. Свои проблемы есть и в областных центрах.

В Белгородской области 35 населенных пунктов в близких к государственной границе муниципалитетах останутся без тепла. На оперативном совещании в правительстве региона прозвучало, что провести какую бы то ни было подготовку не представляется возможным. Часть объектов разрушена, и оценить степень повреждений, а также перспективу восстановления пока нереально из-за известных угроз.

Однако и там, где такое возможно, работы осложняются постоянными атаками ВСУ. Такая ситуация складывается в 52 населенных пунктах восьми приграничных муниципалитетов. Эти села и поселки либо закрыты, либо существенно ограничены для пребывания там жителей.

Четкое планирование в настоящее время возможно лишь в 17 селах и поселках пяти приграничных районов. В населенных пунктах с крайне сложной оперативной обстановкой в этом году социальные объекты не откроют. Однако везде, где это возможно, руководство региона поручило закрыть тепловой контур, а также обеспечить хотя бы минимальную температуру для того, чтобы здания не отсырели.

Многое значит "конфигурация" самой инфраструктуры и отопительных систем. Там, где котельные выстроены специально для социальных учреждений, управлять ситуацией немного проще. Так, в ракитянском селе Илек-Кошары как раз поэтому к отопительному сезону готова школа. В волоконовской Тишанке такая же ситуация, здания и оборудование получится сохранить, даже если обучение будет идти на дистанте.

Власти стараются сохранить инфраструктуру социальных учреждений

Сложнее ситуация там, где вражеские снаряды попали в социальные учреждения, но функционировать они вынуждены. Амбулатория в селе Ясные Зори под Белгородом принимает людей и после недавнего прилета. Закрыть ее не представляется возможным: люди поедут по опасным трассам в город, а значит, будут подвергаться атакам беспилотников. Поэтому там намерены до наступления холодов сделать ремонт и отладить отопительные системы.

Везде стараются спасти социальную инфраструктуру. Но есть и села, где нужно позаботиться и о жителях. Муром в Шебекинском округе - как раз в такой ситуации. Котельная, благодаря которой тепло поступало в многоквартирный дом, разбита, и пока восстановить энергообъект не представляется возможным. Как будут зимовать жители частных домов - понятно, был бы газ, у каждого свой автономный котел. Но владельцы квартир в многоквартирном доме снова надеются исключительно на электрические обогреватели. Так было прошлой зимой, так будет и предстоящей. Минувшей зимой сами ремонтировали трубопровод, чтобы хоть как-то сохранить инженерные сети.

Есть уязвимые звенья и в самом Белгороде. Это крышные газовые котельные. В правительстве региона внимательно следят за этим оборудованием по двум адресам в столице области, ведь несколько лет назад одна из установок посреди зимы пришла в негодность, оставив без тепла крупную высотку в спальном микрорайоне. Чтобы эта ситуация не повторилась, состояние крышных котельных держат на контроле в региональном министерстве ЖКХ. На совещании прозвучало, что в целом обе проблемные котельные к отопительному сезону готовы - для этого им достаточно иметь в рабочем состоянии половину модулей. Однако для готовности к любому ЧП необходимо закупить и привести к высокой степени готовности оставшиеся.

Как прозвучало на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором рассмотрели ход подготовки к отопительному периоду, готовность Белгородской области составляет 70,5 процента, Курской - 53,1 процента. При этом, как сообщили в правительстве Курской области, особое внимание также уделяется приграничным территориям, попавшим под отселение. Готовность к отопительному сезону там оценивать очень сложно, как и на Белгородчине, - из-за ограниченного доступа. Многие населенные пункты еще не разминированы, а атаки на курское приграничье ведутся регулярно и активно. Таким образом, положение в значительной части региона - на территориях Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов - объективно не дает возможности провести работы по подготовке к зиме.

Всего в регионе к отопительному сезону готовят более двух тысяч социальных объектов и свыше 3,5 тысячи многоквартирных домов. Школы и детские сады, медучреждения и социальная сфера уже обеспечены резервными источниками теплоснабжения.

Еще один проблема, которая поднимается в связи с курской ситуацией, - выпадающие доходы ресурсоснабжающих организаций. Значительная часть региона не пользуется коммунальными услугами, однако инфраструктура в районах, близких к приграничью, тоже нуждается как минимум в регулярном обслуживании. Региональные власти обратились в федеральный центр с просьбой проработать механизм компенсаций этим организациям.

Тем временем

На заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина было отмечено, что ситуация с подготовкой к отопительному периоду в воссоединенных и приграничных регионах находится на особом контроле федерального центра.