Стало известно о богатейшем русском наследии Аляски

Аляска, где 15 августа 2025 года состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сохраняет значительное культурное наследие эпохи Русской Америки. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил бывший вице-губернатор штата Лорен Леман, комментируя выбор места для переговоров.

Здесь по-прежнему присутствует обширное русское наследие в области языка, религиозных традиций и культуры. Мне известно более семисот географических названий на Аляске, имеющих русское происхождение, отметил Леман.

Он поделился информацией о том, что его отец родился в населенном пункте Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 году — спустя пятьдесят лет после продажи территории. Несмотря на это, по словам ЛеМана, для местных детей того времени русский язык оставался первым, а не английский.

Нинильчик был основан в 1847 году, за два десятилетия до передачи Аляски, как поселение для бывших работников Русско-американской компании.

Они стремились создать семьи, заниматься рыболовством, охотой и возделыванием огородов. И это место идеально подходило для такой жизни, пояснил Леман.

Напомним, Россия и США ранее подтвердили проведение встречи лидеров на Аляске 15 августа 2025 года.