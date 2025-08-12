Летняя практика помогает студентам найти будущих работодателей

Многие молодые люди, обучающиеся в сельскохозяйственных вузах, проходят летнюю практику. Будущие селекционеры, генетики, биотехнологи, ветеринары, агрономы и операторы осваивают профессию на ведущих сельхозпредприятиях России. Подготовку таких специалистов поддерживает национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Правильный выбор

Студенты-ветеринары Ленинградского государственного университета ветеринарной медицины проходят практику в АО "Гатчинское". Предприятие специализируется на молочном животноводстве, выращивании бычков и племенных нетелей, а также на производстве кормовых трав и овощей открытого грунта. Практиканты помогают в уходе за крупным рогатым скотом.

"Мы взяли в штат специалиста для адаптации, сопровождения и наставничества практикантов. Всегда рады ребятам, стараемся подстраивать их график под учебу, по итогам практики некоторым из них предлагаем постоянную работу на нашем предприятии. Многие соглашаются начать здесь свою трудовую жизнь, и мы уверены, что это правильный выбор", - сказал генеральный директор Александр Лебедев.

Ольга Бочанова тоже здесь проходила практику. И планирует после получения диплома устроиться работать на это предприятие. "На практике я получила все навыки, которые необходимы мне как будущему ветеринарному врачу. За это большое спасибо руководителю практики и коллективу! Я поняла, что хочу пойти работать именно сюда", - призналась Ольга.

Человек на своем месте

Студенты аграрных колледжей и вузов Нижегородской области получают опыт в агрохолдинге "Русское поле". В его состав входят предприятия по производству зерновых культур и комбикормов, столового и перепелиного яйца, племенная и молочная ферма, птицефабрики.

"Мы принимаем студентов самых разных специальностей, включая бухгалтеров, ветеринаров, зоотехников, инженеров-механиков, агрономов, технологов. К нам приходят как будущие специалисты, обучающиеся по целевому договору, так и студенты непрофильных направлений различных вузов и колледжей Нижегородской и Ивановской областей", - прокомментировала руководитель отдела компании Ирина Потапова.

Большинство студентов-практикантов получают денежные выплаты за добросовестную и результативную работу. "Материальный стимул - это очень важно. Студенты убеждаются, что освоить профессию, связанную с земледелием и животноводством, не только интересно, но и полезно, выгодно. В ходе практики они видят, что современное сельское хозяйство - это перспективная и высокотехнологичная отрасль", - добавила Ирина Потапова.

Денис Пантюшин учится на агрономическом факультете Нижегородского государственного агротехнологического университета. По его словам, попасть на практику в агрохолдинг, где растениеводство развито на высоком уровне, было его мечтой. "Здесь каждый - незаменимый член команды, и в этой среде я смог быстро освоить навыки растениеводства, взглянул на агрономию не через призму теории, а через реальную практику. Я здесь свой человек, полноправный член коллектива. В работе на поле я вижу и чувствую, как здесь бурлит настоящая жизнь. Значит, я на своем месте и в своей профессии", - поделился впечатлениями от практики Денис Пантюшин.

По примеру студенческих отрядов

Студенты сельскохозяйственных вузов могут набираться опыта не только на учебной практике. Летом многие из них вступают в Российские студенческие отряды, которых в аграрных вузах создано более 500. Здесь работают почти 18 тысяч молодых людей. Они продолжают традиции студенческих строительных отрядов.

В Воронежской области трудятся участники Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда "МоСт". В трех холдингах более 70 студентов из 15 регионов помогают ветеринарным врачам, зоотехникам, механикам, агрономам, технологам и другим специалистам. Как отмечают в студотряде, помимо работы на предприятиях, ребята развивают творческие навыки и обмениваются опытом.

Мария Корзинина - участник студенческих отрядов Костромской области. На предприятии девушка работает помощником ветеринарного врача. "Я сюда приехала на свою первую практику и невероятно рада, что выбрала именно этот проект. На работе я каждый день узнаю что-то новое. Нас уже научили брать кровь у коров и телят, ставить вакцины и капельницы. Я очень благодарна за предоставленную возможность получить бесценный опыт и завести множество новых друзей!" - сказала Мария.

Справка "РГ"

Проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности" помогает преподавателям аграрных вузов. Они получают дополнительные выплаты и поддержку в покупке жилья.

Сельхозпредприятия могут также получить возмещение части расходов на зарплату и жилье для студентов-практикантов. Таким образом, проект создает условия не только для обучения студентов, но и для поддержки их наставников и будущих работодателей.