В России предложили резко увеличить декретные

Старший научный сотрудник ИНП РАН Александр Ларионов призвал увеличить декретные для роста рождаемости.

Об этом пишут «Известия».

При рождении второго ребёнка, по его словам, показатель стоит поднять до 60% от среднего дохода и выплачивать деньги 2,5 года, а после появления третьего ребёнка — до 80%, продлив их выплату до трёх лет.

В публикации отмечается, что соответствующие пособия должны компенсировать потери в доходе, который женщина могла бы получать в случае продолжения работы.

В настоящее время размер пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка. Минимальная сумма равна 9 тыс. рублей, а максимальная — 69 тыс. рублей.

В апреле председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила продлить оплачиваемый декретный отпуск до трёх лет.

Ранее телеведущая, глава комитета по демографии партии «Новые люди» Анфиса Чехова призвала мужчин уходить в декрет.