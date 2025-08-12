Американцу Гилману могут дать новый срок за драки в колонии и СИЗО

30-летний гражданин США Роберт Гилман, который уже более трех лет находится в местах лишения свободы в России, может получить новый срок. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". Бывшего американского морского пехотинца обвиняют в нападении на сотрудников колонии и следственного изолятора. Первую драку Гилман устроил в Россошанской колонии строгого режима, вторую - в следственном изоляторе Воронежа.

© Газета.Ru

В Центральном районном суде Воронежа 11 августа прошло первое заседание по делу Гилмана. Однако оно сразу же было перенесено на 25 августа, так как американца не смогли доставить в зал суда из-за нехватки конвоиров. Адвокат Гилмана Ирина Бражникова подчеркнула, что ей ничего не известно о возможном обмене американца. За дезорганизацию работы исправительных учреждений американец может получить до пяти лет лишения свободы. 20 мая стало известно об опубликовании списка из девяти граждан США, которых Вашингтон планирует вернуть в рамках обмена заключенными с Россией.

В их число вошел и Гилман. Гилман был задержан в январе 2022 года на железнодорожном вокзале Воронежа после жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва на его нетрезвое поведение. В дежурной части американец ударил полицейского ногой, после чего его обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и осудили на четыре с половиной года лишения свободы, впоследствии снизив срок на год.

Однако и в заключении Гилман проявил себя не лучшим образом: находясь под стражей в воронежском СИЗО-3, он подрался с бывшим вице-мэром Воронежа Алексеем Антиликаторовым, который оказался за решеткой по обвинению во взяточничестве. Помимо этого Гилмана обвинили в трех эпизодах дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. В октябре прошлого года американца по совокупности преступлений приговорили к семи годам и одному месяцу лишения свободы.