Актера Щербакова госпитализировали после неудачного падения

Актера Бориса Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедренной кости после неудачного падения. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

При этом, согласно информации Mash, у 75-летнего Щербакова просто ушиб бедра. Травму актер получил, когда оступился на коврике на балконе и упал. В разговоре с Mash Щербаков сказал, что пока чувствует себя не очень, но надеется на скорую поправку.

Напомним, что в начале декабря 2024 года актер уже оказывался в больнице с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета. Щербаков потерял сознание и упал, когда курил в подъезде.