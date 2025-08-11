Власти Санкт-Петербурга запретили иностранцам работать курьерами
В Санкт-Петербурге иностранцам запретили работать курьерами. Об этом сообщает управление информации правительства Северной столицы.
Отмечается, что подписанное губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым постановление «направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг, а также создание новых рабочих мест для российских граждан».
«По статистике иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки», - говорится в сообщении.
Согласно постановлению, бизнесу предоставили три месяца для адаптации к новым требованиям.
Ранее Минтруда РФ предложило запретить нанимать в феру услуг мигрантов из визовых стран, которые не знают русский язык, сообщает RT.