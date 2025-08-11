В России теплеет почти в три раза быстрее, чем в мире

Куда уходят самые большие деньги? В мировых инвестициях самая большая статья - инвестиции на энергопереход, на "зеленые" технологии. Борьба с ростом СО2 и потеплением климата это сакральная миссия запада. Они, обладая ресурсами, технологиями и знаниями, обещают спасти мир от страшной угрозы. Это дает западным глобалистам право перераспределять мировые ресурсы и регулировать численность населения.

© Российская Газета

По их задумке, будущее запада в мировой экономике - это продажа знаний, уникальных технологий, углеродных квот. Чрезвычайная угроза требует чрезвычайных мер. Глобалисты предлагают отказаться от детей, истребить коров, перейти в питании на насекомых. Все доводы и гипотезы скептиков профессиональные климатологи с цифрами и фактами отвергают. Вывод о том, что человек, сжигая ископаемое топливо, вызвал потепление, - это научный факт, утвержденный ООН.

Но в последние годы что-то у глобалистов не заладилось. Альтернативная безуглеродная энергетика ненадежна и не всем по карману. "Зеленый" курс загнал Европу в рецессию. А Китай, главный эмитент СО2, отобрал у запада мировой "зеленый" рынок.

В Китае самые дешевые электромобили, ветрогенераторы и солнечные панели. На словах все готовы сокращать добычу и сжигание угля. Но не прямо сейчас. И в итоге затраты на борьбу с СО2 триллионы, а рост концентраций СО2 в атмосфере даже не замедляется. И в моделях западных климатологов обнаружились пробелы, они не учли самый крупный резервуар органического углерода - мерзлые почвы. При их таянии микробы быстро превращают органику в СО2 и метан.

Президент России Владимир Путин трижды с высоких международных трибун сообщил, что из-за сильного потепления в России начала таять мерзлота. Эмиссия парниковых газов из этих почв может превысить антропогенную эмиссию. Таяние мерзлоты обсуждается в мировых СМИ. Западные политики знают об этом, но никак не комментируют, иначе придется признать, что будущий климат зависит от России.

Самый сильный удар по "зеленой" повестке нанес Дональд Трамп. Первый раз, придя к власти, он начал процедуру выхода США из Парижского соглашения по климату. Тогда 375 членов национальной академии, 30 нобелевских лауреатов осудили это решение. По городам США прошли многотысячные демонстрации и марши против климатической политики Трампа. Президент Байден, победив Трампа на очередных выборах, со словами "потепление климата страшнее ядерной войны" вернулся к прежнему климатическому курсу.

Проблема изменения климата предельно политизирована, и политические изменения сегодня сильнее климатических. Когда Трамп пришел к власти во второй раз, его атаки на "зеленый" курс стали несравнимо жестче. Он закрыл климатические программы, отобрал у ученых гранты, уволил множество климатических чиновников.

Понятно, что Трампу нужны реальные деньги. Он, сокращая нацеленные на борьбу с СО2 программы, высвобождает 700 млрд долларов. При этом он планирует инвестировать их в добычу ископаемого топлива, т.е. хочет резко увеличить эмиссию СО2 в атмосферу. Это двойной удар по климату. А в ответ тишина. Не слышно академиков, на улицах нет ни стихийных, ни спланированных климатических протестов. Почему забыли о климате? Что за годы Байдена потепление в США остановилось? Нет, оно продолжается, 2024 год был рекордно теплым.

Что такое комфортный климат? Летом тепло и жарко, зимой прохладно и холодно. Это привычно. Проблемы возникают, когда погода выходит из этих привычных рамок, когда жара становится палящей, а мороз лютым.

Чтобы оценить, как изменилась степень комфортности климата, надо посмотреть графики динамики экстремальных температур. На рисунке показано, как они менялись возле штаб-квартиры ООН, Белого дома, и поместья Мар-а-Лаго. Для статистики добавим Чикаго на севере и Даллас на юге, а в противовес Флориде - Аляску.

Мы видим, что максимальные температуры и 50 лет назад, и в последнее время год от года варьируют на несколько градусов, но за полвека их значения не выросли! А вот экстремальные морозы везде достоверно на несколько градусов ослабли. Все фиолетовые графики и их линейные тренды идут вверх. В США и по всему миру среднегодовые температуры растут не потому, что жара усиливается, а из-за ослабления морозов. А средне летние температуры растут, потому что летом стало меньше холодных дней и холодных ночей.

В России теплеет почти в три раза быстрее, чем в мире. Громадной холодной России досталась львиная доля глобального потепления. А жарким странам, поэтому достались крохи или ничего.

То, что сильно потеплело в холодных регионах и везде ослабли морозы, - это одно и то же явление. Вот его объяснение. Главный парниковый газ на Земле - водяной пар. А его содержание в воздухе, в отличие от СО2 и метана, сильно зависит от температуры.

Чем водяного пара больше, тем больше вероятность появления облаков. А они белые и сильно охлаждают землю. На фоне борьбы этих двух мощных противоположных факторов изменение СО2 на температуру почти не влияет. А в холодном воздухе пара мало, и СО2 становится главным парниковым газом. Из-за роста СО2 воздух здесь становится немного теплее. Из-за этого в нем больше растворяется водяного пара, из-за этого воздух становится уже заметно теплее. СО2 - враг морозов. Он заметно согревает только холодную атмосферу. Зима становится короче и мягче, а лето из-за этого длиннее, но не жарче.

P.S.

Больные и пожилые люди чаще умирают, когда очень жарко или очень холодно.

В июле 2021 года в главном медицинском журнале "Ланцет" вышла фундаментальная статья, в которой были опубликованы результаты глобальных исследований этого явления. Они показали, что от холода на Земле люди умирают в 10 раз чаще, чем от жары, а в жаркой Африке в 25 раз чаще. Так происходит потому, что человек генетически - тропический вид и к жаре приспособлен лучше всех. На нас мало шерсти, и мы умеем потеть всем телом. Наши предки были дневными охотниками и дольше всех могли бегать в жаркий полдень. Экстремальная жара из-за глобального потепления не усиливается, а морозных и холодных дней становится все меньше. Поэтому, глобальное потепление спасает миллионы жизней.

Нам показывают громадные айсберги и пугают, что ледники растают и всех затопит.

Антарктида не растает, она лежит на полюсе. Здесь полгода не бывает солнца. Она покрылась белым самоохлаждающимся ледником еще 35 миллионов лет назад. Наоборот, океаны нагреваются, испарение увеличивается, в Антарктиде станет больше снега и из-за этого уровень океана может снижаться. Айсберги откалываются только от плавающих ледников. Все они могут разрушиться быстро, но уровень моря (как учил Архимед) из-за этого не изменится.

Растаять может Гренландия. Из-за этого уровень океана поднимется на 7 м. Гляциологи по разным моделям рассчитали, что для этого потребуются тысячи лет. И средняя скорость повышения уровня моря будет максимум несколько мм в год.

Большинство побережий мира или поднимается, или опускается со скоростью миллиметров и даже сантиметров в год.

Человечество само, по своей воле, строя плотины на реках, за последнее столетие очень быстро, со скоростью много метров в год, затопило громадное количество ценных земель и поселений. Проблемы, которые могут появиться у наших правнуков при таянии Гренландии, на этом фоне ничтожны.

Для таяния ледников надо, чтобы летом стало больше теплых дней. Гляциологи предполагали, что потеплеет лето, а как выяснилось, на севере теплеют в основном зимы. Гренландия будет таять медленнее, чем предполагалось.

В Китае знают высказывание Линдона Джонсона - кто управляет погодой, управляет миром. Пекин показывает, что рассматривает науку о климате, как поле для геополитической битвы. Президент Си Цзиньпин заявил, что хочет, чтобы Китай стал метеорологической сверхдержавой. В Китае готовились ко второму пришествию Трампа. И как только это свершилось, и Трамп заявил о своем отрешении от климатического лидерства, в Китае тут же вышел документ, озаглавленный "Активно осуществлять раннее метеорологическое предупреждение, чтобы внести свой вклад в глобальное управление климатом, план Китая". При этом Китай не выдвигает собственных масштабных проектов по управлению климатом. Их цель - минимизировать ущерб от погодных явлений, улучшая их прогноз.

А в российской традиции - "не ждать милостей от природы".