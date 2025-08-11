Эксперт: землетрясение на Камчатке может привести к землетрясению в США

Недавнее землетрясение в районе Кам/. чатки, ставшее одним из крупнейших за почти столетие, может привести к цепочке мощных сейсмических событий в других частях так называемого тихоокеанского Огненного кольца, включая побережье Северной Америки, сообщил ТАСС один из ведущих мировых специалистов в области географии, член-корреспондент Российской академии наук Аркадий Тишков.

"Подобные землетрясения (как камчатское) дают старт развитию тектонических процессов и сейсмической активности по всему Огненному кольцу. За ними, как правило, следуют извержения вулканов, афтершоки и новые землетрясения, связанные с движением тихоокеанских плит. Закономерно, что вслед за активизацией процессов на побережье Охотского, Берингового и Японского морей подобные явления могут проявиться и вблизи западного побережья США. Калифорния, Алеутские острова, Аляска - это одни из наиболее сейсмоопасных регионов мира со спящими вулканами. Здесь возможны толчки магнитудой 8-9, как мы наблюдаем сейчас на Камчатке", - отметил Тишков.

Он подчеркнул, что точные сроки подобных событий прогнозировать сложно, однако ученые фиксируют признаки повышенной активности.