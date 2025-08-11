«Спасем «МММ» — спасем Россию»: 70 лет со дня рождения Мавроди

Митинг в поддержку АО «МММ» в Москве, 1994 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
Манекенщицы «МММ» во время репетиции на 3-м этаже в Центральном музее В.И. Ленина, где зарегистрирован офис компании, 1992 год
© Виталий Созинов/ТАСС
Московские школьники во время работы живой рекламой, 1992 год
© Дмитрий Астахов/ТАСС
Брокеры, продающие акции общества «МММ» в Москве, 1994 год
© Борис Кавашкин/ТАСС

Депутат Государственной Думы РФ, президент АО «МММ» Сергей Мавроди, 1994 год
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Акции нового выпуска АО «МММ», 1994 год
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Митинг в защиту АО «МММ» на Варшавском шоссе, 1994 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
Акционеры стоят в очереди у здания АО «МММ» на Варшавском шоссе, 1994 год
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Реклама «МММ» в Московском метрополитене, 1995 год
© Владимир Вяткин/РИА Новости

Закрытие последнего пункта скупки акций АО «МММ» на Варшавском шоссе, 1994 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди во время оглашения приговора в Чертановском суде, 2007 год
© Алексей Никольский/РИА Новости
Представители налоговой полиции производят изъятие финансовых документов фирмы АО «МММ» в квартире Сергея Мавроди (у окна), 1994 год
© Игорь Носов/ТАСС
Участники митинга на Театральной площади в поддержку президента акционерного общества «МММ» Сергея Мавроди, 1994 год
© Александр Яковлев/ТАСС
Сергей Мавроди во время заседания Чертановского районного суда, 2006 год
© Юрий Машков/ТАСС

Акция в поддержку обманутых вкладчиков АО «МММ» на Арбатской площади в Москве, 1995 год
© Валерий Христофоров/ТАСС
Торговля акциями Акционерного общества «МММ» у главной квартиры фирмы на Варшавском шоссе, 1994 год
© Ираклий Чохонелидзе/ТАСС
Судебные приставы уводят Сергея Мавроди с презентации его новой книги «Искушение», 2008 год
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Митинг вкладчиков «МММ» на Петровке 38, у здания Главного управления МВД России по г. Москве, 1994 год
© Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Акционеры АО «МММ» у центрального здания организации на Варшавском шоссе, 1994
© Владимир Федоренко/РИА Новости

Актер Владимир Пермяков (Леня Голубков), который снялся в знаменитой рекламе «МММ» в 90-х, на шоу «Супердискотека 90-х c MTV» в спорткомплексе «Олимпийский», 2010 год
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Раздача листовок «МММ 2011» у станции метро «Щелковская» в Москве, 2012 год
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Офис «МММ» в торговом центре у станции метро «Речной вокзал» в Москве, 2012 год
© Руслан Кривобок/РИА Новости
Сергей Мавроди во время интервью, 2011 год
© Илья Питалев/РИА Новости
Сотрудники коммунальной службы снимают баннер «МММ» со стены здания на Зубовском бульваре в Москве, 2013 год
© Алексей Куденко/РИА Новости

11 августа исполняется 70 лет со дня рождения Сергея Мавроди, создателя легендарной постсоветской финансовой пирамиды «МММ».

Мавроди родился в 1955 году в Москве. С детства проявлявший способности к математике и физике, будущий финансист после школы поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет «Прикладная математика».

Первый раз Сергей Мавроди был арестован «за частнопредпринимательскую деятельность» в 1983 году — он занимался видеопиратством. Однако из-за проходящих в СССР реформ ему удалось избежать суда и заключения.

Сергей Мавроди вошел в историю как основатель АО «МММ» — крупнейшей в России финансовой пирамиды по количеству участников и масштабам ущерба. Деятельность «МММ» была настолько распространена, что Мавроди удалось с 1994 по 1995 год стать членом Госдумы, при этом он не скрывал, что статус депутата ему нужен был только для неприкосновенности.

После раскрытия схемы он был осужден за мошенничество в крупных размерах и провел в заключении по разным обвинениям более 5 лет.

«Осудили меня абсолютно ни за что, — сказал «Комсомольской правде» Мавроди после оглашения приговора. — Мошенничества в «МММ» не было никакого. Я никогда никого не обманывал и никогда не давал никаких обещаний и гарантий».

Освободившись, предприниматель не отказался от своей спорной деятельности, запуская новые проекты, которые уже не вызывали прежнего ажиотажа, тем более что он сам открыто называл их пирамидами.

В общественном восприятии Мавроди закрепился образ афериста, заслуживающего сурового наказания, однако находились и те, кто видел в нем одаренного финансиста с нестандартным мышлением. Сегодня его имя остается символом масштабных обманных схем, а история «МММ» — одним из самых ярких примеров финансовых махинаций 1990-х годов.

Сергей Мавроди умер 25 марта 2018 года. Накануне ему стало плохо на автобусной остановке — прохожие вызвали скорую помощь, его доставили в больницу, но спасти не удалось: утром следующего дня он скончался от инфаркта миокарда.