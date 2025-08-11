11 августа исполняется 70 лет со дня рождения Сергея Мавроди, создателя легендарной постсоветской финансовой пирамиды «МММ».

Мавроди родился в 1955 году в Москве. С детства проявлявший способности к математике и физике, будущий финансист после школы поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет «Прикладная математика».

Первый раз Сергей Мавроди был арестован «за частнопредпринимательскую деятельность» в 1983 году — он занимался видеопиратством. Однако из-за проходящих в СССР реформ ему удалось избежать суда и заключения.

Сергей Мавроди вошел в историю как основатель АО «МММ» — крупнейшей в России финансовой пирамиды по количеству участников и масштабам ущерба. Деятельность «МММ» была настолько распространена, что Мавроди удалось с 1994 по 1995 год стать членом Госдумы, при этом он не скрывал, что статус депутата ему нужен был только для неприкосновенности.

После раскрытия схемы он был осужден за мошенничество в крупных размерах и провел в заключении по разным обвинениям более 5 лет.

«Осудили меня абсолютно ни за что, — сказал «Комсомольской правде» Мавроди после оглашения приговора. — Мошенничества в «МММ» не было никакого. Я никогда никого не обманывал и никогда не давал никаких обещаний и гарантий».

Освободившись, предприниматель не отказался от своей спорной деятельности, запуская новые проекты, которые уже не вызывали прежнего ажиотажа, тем более что он сам открыто называл их пирамидами.

В общественном восприятии Мавроди закрепился образ афериста, заслуживающего сурового наказания, однако находились и те, кто видел в нем одаренного финансиста с нестандартным мышлением. Сегодня его имя остается символом масштабных обманных схем, а история «МММ» — одним из самых ярких примеров финансовых махинаций 1990-х годов.

Сергей Мавроди умер 25 марта 2018 года. Накануне ему стало плохо на автобусной остановке — прохожие вызвали скорую помощь, его доставили в больницу, но спасти не удалось: утром следующего дня он скончался от инфаркта миокарда.