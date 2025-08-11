Дачников призвали срочно сделать ряд вещей

До конца дачного сезона владельцам участков нужно успеть собрать урожай и подготовить растения к осени. Срочно сделать ряд вещей дачников призвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с RT.

© globallookpress

Эксперт подчеркнул, что важно не упустить момент.

«Многие культуры, такие как яблоки, груши и поздние сорта ягод, как раз созревают в августе. Если вовремя не собрать урожай, можно потерять значительную его часть из-за перезревания или болезней», — объяснил он.

Чаплин добавил, что особое внимание стоит уделить уходу за почвой. После сбора урожая нужно внести органические удобрения, провести рыхление и при необходимости посеять сидераты, чтобы восстановить плодородие. Также следует подготовить сад к зиме: провести санитарную обрезку деревьев и кустарников, обработать их от вредителей и болезней и рассмотреть возможность влагозарядкового полива.

Кроме того, август хорошо подходит для деления и пересадки многолетников и высаживания луковичных растений, таких как тюльпаны и нарциссы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в садоводческих некоммерческих товариществах запретят предпринимательскую деятельность.