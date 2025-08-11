Как прошёл Пикник Афиши x Сбер в Санкт-Петербурге: йога под ATL и бадминтон под «Танцы минус»

Более 20 артистов, более 20 тысяч гостей, море драйва и эмоции — так прошел Пикник Афиши х Сбер в Петербурге в минувшие выходные. Рассказываем, как гости танцевали на фоне усадеб Елагина острова, и начинаем отсчет до фестиваля в 2026 году.

© Пресс-служба компании «Афиша»

В прошедшую субботу Елагин остров собрал всех петербуржцев, чувствующих и любящих «пикниковскую» атмосферу, в которой сливаются культура, музыка и искусство.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Евгений Сидоров, директор «Афиши»: «"Пикник" в Северной столице проходит второй раз, но без него фестиваль уже сложно представить – настолько он органично вписывается в пейзаж и культуру города. Нам удалось искушённой петербургской публике предложить разные сценарии культурного досуга – и на рейв ATL сходить, и увидеть граффити-баттл с топовыми райтерами города, и провести время с детьми за кулинарным мастер-классом. И всё это на фоне уникального архитектурного наследия и "чисто питерского" ландшафта – на острове в окружении рек. Такое возможно только здесь. Спасибо, Питер, и до встречи в следующем году!»

Один день «Пикника» вместил концерты питерской легенды Вячеслава Петкуна и группы «Танцы минус», долгожданный реюнион DOPECLVB, возвращение на фестивальные площадки ATL, Markul и Mnogoznaal, танцы под песни Cream Soda, «БАЗАР» и «ЛАУД» и целую россыпь фрешменов: uncle pecos, Sensee, J.ROUH, Бизае, Wuna, Sky Rae, Cafard, Adette и Adiiila. А еще — душевные выступления Петра Налича, Сироткина, «тима ищет свет» и Rozalia.

© Пресс-служба компании «Афиша»

«Пикник» вышел за рамки музыки и развернулся во всей своей многогранности. Гости учились бить татуировки с тату-студией «Хорошие Девчата», соревновались в бадминтоне с комьюнити BADMINTON BB и настольном теннисе с EASY PING PONG CLUB, отдыхали в уютной чилл-аут зоне бренда Eburet, наслаждались итальянским стритфудом от Truffle Republic и ароматным кофе от Skuratov, «Сварщицы Екатерины», Lebo Coffee, Etlon Coffee, Verle и «Смены». А еще — медитировали в YOGA LABORATORY, ужинали в GODS и «Нино», освежались лимонадами от «Натюрморта» и создавали авторские футболки с «Ямайкой» и аромадиффузоры в Творческой мастерской W.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Фестиваль вновь стал полноценным семейным праздником: гостей Елагина острова встретила дружелюбная и комфортная атмосфера, уютная как для взрослых, так и для детей. Каждый ребенок получил велком-пак с самыми необходимыми и просто приятными вещами от СберKids. Ребята веселились на игровой строительной площадке от девелоперской компании «Брусника», ходили на мастер-классы по сборке конструктора от Brick Labs, театральные мастер-классы от детской студии «Кактус», экспериментировали вместе с командой проекта «Вопреки да поперёки» и детского клуба «У-ЧУ», а также учились готовить вместе с проектом «Дети на кухне».

© Пресс-служба компании «Афиша»

После финальных аккордов и битов на Елагином острове, Пикник Афиши х Сбер продолжился в клубном пространстве bar mirage. Афтепати фестиваля прошло совместно с продюсерским центром и инфлюенс-агентством полного цикла hello blogger (Kokoc Group) и стало полноценным вторым актом – ночным продолжением дневной программы в духе YungRussia-эстетики. Гости танцевали до утра под сеты ZYOMKA, TonySouljah, 4eu3, Sensee и объединения DOPECLVB, устроившего после сценического реюниона на «Пикнике» ещё один сюрприз для поклонников. Афтепати стало неформальным пространством для новых знакомств, инсайдерских разговоров и обсуждений планов на следующее лето.

© Пресс-служба компании «Афиша»

Лето. 2026. До встречи!