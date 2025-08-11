Стало известно, кому в России могут запретить работать без высшего образования

В России выступили за введение запрета на репетиторство без высшего образования. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил экс-глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

По словам собеседника, в репетиторской отрасли в последние несколько лет появилось много мошенников. Как отмечается, «люди отдают деньги учителям без какой-либо профподготовки».

«Зачастую человек не разбирается в квалификации репетитора, что создает огромное поле для мошенничества. Именно это и стоит отрегулировать законодательно, считает спикер», — отметил Сурайкин.

Он подчеркнул, что у репетиторов должна быть государственная лицензия. Это, по мнению собеседника Telegram-канала, позволит защитить россиян от некачественных услуг.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России, согласно обновленной стратегии развития образования на период до 2036 года, репетиторство планируют заменить бесплатными услугами.