Вербовку российских пенсионеров украинскими спецслужбами способны остановить массовое информирование и усиление разъяснительной работы среди пожилых жителей России. Об этом рассказал News.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он напомнил, что российские пенсионеры смотрят телевизор, слушают радио, многие разбираются в интернете.

«Надо разместить информацию, что как только совершается звонок украинских спецслужб, сразу надо идти в Федеральную службу безопасности, МВД, любой правоохранительный орган, потому что нет такой гадости на этом свете, которую не мог бы совершить президент Украины Владимир Зеленский», — заявил Андрей Колесник.

Парламентарий обратил внимание на то, что украинские вербовщики используют психологические методы воздействия и пенсионерам в принципе не стоит вступать в разговоры с ними.

«Я думаю, что [в подготовке терактов на территории России] не обошлось и без западных стран. Уж больно профессиональная работа», — констатировал член комитета Госдумы по обороне.

Ранее Федеральная Служба безопасности России обнародовала видео с признаниями пенсионерок, которых спецслужбы Украины пытались использовать для убийств российских военных. По данным российской спецслужбы, украинские кураторы рассчитывали на то, что пожилые россияне лично передадут военнослужащим самодельные взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей.