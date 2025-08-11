Россияне массово начали публиковать фото пельменей

Более 70 процентов пользователей «ВКонтакте» регулярно публикуют селфи, кадры из поездок по России и блюда русской кухни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе социальной сети.

Согласно опросу, проведенному соцсетью в июне 2025 года, среди 1080 пользователей из разных городов России каждый третий делится в историях селфи. Отмечается, что наиболее популярен такой формат среди людей в возрасте от 18 до 35 лет. Еще треть пользователей предпочитает делиться лайфстайл-контентом — фотографиями пейзажей, образов, прогулок по городу. Это делают в основном люди старше 25 лет. При этом особенно популярен у них формат аутфит дня: 69 процентов пользователей рассказывают, как оделись, куда идут и что чувствуют. Еще по 14 процентов опрошенных делятся мыслями, цитатами и музыкальными историями. Последние особенно популярны среди молодой аудитории — до 24 лет. Примечательно, что музыку к историям добавляет почти половина опрошенных.

Также каждый третий россиянин публикует в историях котов. Как выяснилось, у женщин эти домашние любимцы в два раза популярнее, у мужчин же чаще встречаются собаки. Кроме того, пользователи делятся снимками енотов, хомяков и попугаев.

Еду в историях показывают 59 процентов пользователей. Наиболее популярными оказались блюда русской кухни: пельмени, гречка, салаты. На втором месте — японская кухня с роллами и суши, на третьем — итальянская с пастой и пиццей. При этом чаще россияне делятся блюдами домашней кухни: среди самых популярных — борщ, сырники и жареная картошка.

Кроме того, 69 процентов россиян делятся фотографиями из поездок и путешествий. Чаще всего пользователи упоминают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анапу, Алтай и Байкал.

«Зарубежные поездки публикуют заметно реже, чем путешествия по России: в основном это воспоминания о прошлых поездках — в Париж, Барселону, Бангкок или на Бали», — рассказали в пресс-службе.

Ранее стал известен востребованный у россиян формат для общения и самовыражения во «ВКонтакте». Как оказалось, сохраняется тренд на рост вертикальных форматов — истории и клипы продолжают расти быстрее других и остаются наиболее вовлекающими на платформе.