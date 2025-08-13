Рейс из Батуми в Москву задержали на 16 часов

Пассажиры, следующие из Батуми в Москву, не могут вылететь из Грузии. Все дело в том, что их рейс задержали на 16 часов. Об этом в среду, 13 августа, стало известно из данных на онлайн-табло авиакомпании Red Wings.

Самолет рейса WZ554 должен был вылететь из Батуми еще в 21:20 12 августа, однако этого не произошло. Вылет воздушного судна перенесли на 14:00 13 августа. Приземление в аэропорту Домодедово запланировано на 16:08, говорится на сайте Red Wings.

Причины задержки рейса представители авиакомпании на момент публикации новости не называли.

До этого с подобной проблемой столкнулись пассажиры, следовавшие из Хургады в столицу. Их рейс перенесли более чем на 15 часов. Причиной послужила поломка борта.

В начале августа пассажиры более 20 рейсов не могли вылететь из аэропорта Шереметьево из-за обрушившейся на столицу непогоды.