Юристы рассказали, можно ли оспорить график отпусков

Юристы специально для "РГ" рассказали, что делать, если у вас разошлись мнения с вашим работодателем по поводу даты ухода в отпуск. Принципиальный момент: график отпусков должен составляться с учетом мнения профсоюзов. Если лично вас утвержденные начальством даты не вдохновляют, можете жаловаться в трудовую инспекцию. Однако и работодатель в большинстве случаев не обязан идти на поводу у сотрудника. Поэтому высока вероятность того, что отдыхать придется тогда, когда скажет начальство.

© Российская Газета

Как подчеркнул заслуженный юрист России Никита Филиппов, право на отдых закреплено в Конституции России. "Время отдыха подразумевает под собой время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению, - говорит он. - Одним из видов времени отдыха в соответствии со статьей 107 Трудового кодекса РФ является отпуск".

Согласно Трудовому кодексу, оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. "При этом право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, например, лицам, не достигшим возраста 18-ти лет, - поясняет Никита Филиппов. - Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя".

Собеседник "РГ" подчеркивает, что в силу положений Трудового кодекса, очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Причем, график отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Иными словами, когда каждый раз от работников перед Новым годом требуют назвать желательные даты отпусков (или предлагают-назначают эти даты), это не блажь начальников, а требование закона.

Конечно, нередко бывает, что человек на момент составления графика еще не знает своих планов на будущий год. Но, согласно закону, это личные проблемы человека: график должен быть составлен в любом случае. "Если работник не знает своих точных планов на конец года и не может назвать даже удобный ему месяц отпуска, то в данном случае, полагаем, что даты отпуска все же будут утверждены без учета мнения работника в связи со следующим, - говорит помощник адвоката Бюро адвокатов "Де-юре" Анастасия Круглова. - При этом, Минтруд России и Роструд неоднократно отмечали о необходимости знакомить работника с графиком отпусков, как с любым локальным нормативным актом, затрагивающим его права, обязанности и трудовые функции".

По ее словам, перед составлением графика работник может выразить свое мнение о том, какой период календарного года является удобным для использования отпуска. Но учитывать данное мнение или нет, решает работодатель. Как напоминает Анастасия Круглова, соответствующие разъяснения, в частности, были даны в письме Минтруда России № 14-2/ООГ-17854 от 09.12.2020.

"Необходимо учитывать, что соблюдение графика отпусков обязательно как для работника, так и для работодателя, а равно исполнение утвержденного графика обязательно для обеих сторон трудовых отношений, - говорит помощник адвоката. - Однако по соглашению сторон сотрудник вправе пойти в отпуск в иной период. В этом случае нужно написать заявление на имя работодателя и получить его согласие. Кроме того, предоставление работнику отпуска с его согласия в иные сроки, чем те, которые были предусмотрены графиком отпусков, но в том же рабочем году не может расцениваться как факт, ухудшающий положение работника".

Иными словами, утвержденный график отпусков не приговор: с работодателем еще можно попытаться договориться, когда придет время. Но надо быть морально готовым к тому, что договориться не получится.

"Важно учесть, что законодательством закреплено право отдельных категорий работников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (например, доноры крови и ее компонентов, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России", мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам), - говорит Анастасия Круглова. - Таким образом, ваше мнение для работодателя обязательно только в случае, если вы отнесены к отдельным категориям сотрудников, предусмотренных ТК РФ и федеральным законодательством".

Она поясняет, что в случае если при ознакомлении с графиком отпусков вы не согласны с утвержденными датами отпуска, вы вправе отказать от подписания листа ознакомления либо иного предложенного работодателем способа ознакомления с графиком.

"Однако в таком случае работодатель вправе будет составить акт о вашем отказе от ознакомления с графиком отпусков. Ваш отказ от ознакомления с графиком отпусков не снимет с вас обязанность соблюдать его, и в отпуск вам придется пойти в период, предусмотренный графиком (Информационный портал Роструда "Онлайнинспекция.рф", вопрос №183719 от 14.07.2023)", - говорит помощник адвоката.

При этом, по ее словам, несогласие с графиком отпусков может повлечь его обжаловании в государственную инспекцию труда или же напрямую в суд через первичную профсоюзную организацию или самостоятельно. Проще говоря: вы можете пожаловаться, и ваш вопрос будет разбираться в компетентных инстанциях. Но в таком случае вам придется найти веские доводы, почему, скажем, вы просите предоставить вам отпуск в горячем ноябре вместо предложенного начальством скучного и холодного августа.

Еще один вопрос, который часто задают практики: обязательно ли закреплять в графике отпусков конкретные даты или достаточно указать месяца выхода в отпуск.

"Согласно Определению Верховного Суда РФ от 06.02.2014 №АПЛ13-606, трудовое законодательство не требует указывать конкретную дату начала отпуска работника в графике отпусков, однако работодателю следует учитывать риски возникновения индивидуальных трудовых споров с работником в случаях отсутствия конкретизации в графике отпусков периода отпуска данного работника", - говорит Анастасия Круглова.

Помощник адвоката рассказывает, что в Минтруда России и Роструд в своих письмах не раз давали рекомендации указывать даты отпусков во избежание споров.

"В своем письме от 16.08.2024 №ПГ/17241-6-1 Роструд указывает, что если работодатель укажет только месяц, в котором работнику будет предоставлен отпуск, то впоследствии возможны споры с работником о дате начала отпуска и у вас не будет достаточно аргументов, чтобы отстоять свою позицию, что повлечет риски для работодателя, - рассказывает Анастасия Круглова. - Также, разъясняя положения, затрагивающий указанный вопрос о конкретных датах отпуска, Роструд отметил, что понятие "график отпусков" в соответствующем определении подразумевает указание в нем соответствующих периодов отпуска. Период же, в свою очередь, подразумевает конкретные даты начала и окончания. Эти даты являются результатом согласования графика работником и работодателем (Письмо Роструда от 24.12.2020 № ПГ/59141-6-1)".

Поэтому не стоит просить работодателя указать в графике только

месяц. Скорее всего, он не согласится, а профсоюзы и надзорные инстанции скорее всего его поддержат. Но потом, когда придет время и вас остро потянет на пляж, можно попытаться договориться с начальством по-человечески. Шансы есть. Хотя и не стопроцентные.