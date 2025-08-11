Военкор заявила о начале блокировке WhatsApp* в России

В России началась блокировка мессенджера WhatsApp*. Об этом в понедельник, 11 августа, заявила военкор Анастасия Кашеварова.

По ее словам, о начавшейся блокировки свидетельствует то, что через мессенджер перестают проходить звонки.

Кашеварова также отметила, что изначально доступ к WhatsApp* хотели ограничить с 1 июля, но решили отсрочить данную инициативу.

— Все, кто смеялся и заступался за WhatsApp* — вопрос не в споре со мной. А в борьбе с кибертерроризмом и кибермошенничеством. WhatsApp* — мессенджер кибертеррористов, через него обкрадывают население России колл-центры Украины на миллиарды рублей в год. Номера колл-центрам, которые курируют СБУ и ГУР, сдают за деньги российские подростки, — написала журналистка в своем Telegram-канале.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России предложили запретить голосовые вызовы в WhatsApp* и Telegram. Сообщается, что операторы «большой четверки» намерены добиться отключения звонков в популярных мессенджерах, чтобы вернуть трафик в традиционные сети и улучшить свое финансовое положение.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.