Внебрачный сын и инсценированная смерть: какие слухи ходят вокруг Мавроди

Слухи о Сергее Мавроди — создателе пирамиды «МММ» — не утихают уже много лет. Многие считают, что он вовсе не умер в 2018 году, а живет где-то в тени, возможно, в Бразилии, где у него есть гражданство. При этом его похороны были закрытыми, а человек в гробу якобы был не похож на бизнесмена.

Вокруг Мавроди ходили легенды о квартирах, забитых наличными, хотя в реальности организация практически не имела свободных денег. Согласно слухам, он скрывался в Москве и только после ухода «крыши» в правоохранительных органах был арестован. Говорят, что его мог «выдать» младший брат.

Есть также слухи о тайных связях семьи: бизнесмен Максим Мернес называл себя внебрачным сыном Мавроди, хотя доказательств нет, а сам мужчина оказался в тайской тюрьме.

Сам Мавроди называл себя не героем, а мессией, и неоднократно говорил, что хочет вернуться к проектам, но его судьба остается окутанной загадками и домыслами, передает sobaka.ru.

Официально Мавроди считается мертвым с 2018 года. При этом у него не было наследников или имущества, а общий ущерб от деятельности его финансовой пирамиды составил 1,6 миллиарда рублей. Что известно о деятельности «МММ» и гениальном мошеннике — в материале «Вечерней Москвы».

В марте судебные приставы остановили взыскание долга с Мавроди. Согласно российскому закону, наследство можно открыть в течение полугода с момента смерти того, кто его оставил. Материалы свидетельствуют о том, что со дня смерти Мавроди никто так и не открыл наследственное дело.