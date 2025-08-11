Близкие люди сражаются за наследство Ивана Краско

Ивана Краско не стало 9 августа. Сердце 94-летнего актера остановилось около 12 часов дня в одной из больниц Санкт-Петербурга. Свои последние дни он провел в реанимации, куда попал после инсульта. Перед смертью друзья пытались отправить Ивана Ивановича в дом престарелых, ведь дети были не готовы сидеть с престарелым актером.

Народный артист России оставил скромное наследство. Сообщается, что речь идет о квартире в центре Санкт-Петербурга, даче в Грузино и даче в Вартемягах, финансовых активах и авторских отчислениях за 70-летнюю карьеру в кино и театре.

Однако известно, что за имущество покойного артиста уже идут баталии. Более того, они начались, еще когда актер был жив.

Дело в том, что дача в Грузино ранее была подарена Иваном Краско дочери Юлии. Однако она фигурирует в наследственной массе из-за попытки бывшего директора артиста Вячеслава Смородинова незаконно переоформить ее в 2020 году. Также за дачу в Вартемягах идет тяжба между тем же Смородиновым и бывшей женой актера Натальей Вяль. Она настаивала, чтобы дачу переоформили на их с Краско сыновей, а Смородинов в свое время с актером заключил договор ренты, сообщает aif.ru.