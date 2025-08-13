"РГ" объяснила, как вернуть деньги за потерянный багаж

Этим летом участились случаи задержки багажа российских туристов. В частности, в начале августа своих чемоданов не дождались пассажиры рейсов Turkish Airlines из Стамбула и Антальи в Москву. А начались проблемы с доставкой багажа еще с середины июня. За сохранность багажа по закону отвечает перевозчик, то есть авиакомпания. В случае потери или задержки она выплатит компенсацию. Но на это уйдет время. Быстро получить возмещение можно, включив риск задержки или потери багажа в полис страхования путешествующих или комбинированный полис страхования пассажира. Этих денег хватит, чтобы купить, например, вещи первой необходимости, если чемоданы потерялись по пути в отпуск.

© Российская Газета

Условия страховок и размер выплат стоит уточнять в конкретной компании. В "Т-Страховании", например, багаж страхуется только в составе полиса для выезжающих за рубеж или путешествующих по России - отдельно оформить такую страховку нельзя. Размер выплат зависит от ситуации, рассказал "РГ" представитель страховщика. При утере багажа компенсация составит 40 долларов за каждый килограмм, но не более 1000 долларов. При задержке багажа более чем на 6 часов предусмотрена фиксированная компенсация 150 долларов за каждую единицу багажа (не более двух). Если багаж сначала задерживается, а затем признается утерянным, пассажир получает обе выплаты. В случае оформления полиса стоимость зависит от валюты договора, страны поездки и других опций, которые клиент выберет.

Страховыми случаями считаются: утеря багажа - при официальном признании багажа утраченным перевозчиком; задержка багажа более 6 часов - независимо от причины. Повреждение багажа (например, при погрузке в самолет) не входит в стандартное покрытие, но может быть включено в партнерские программы, например при покупке авиабилетов у некоторых партнеров. Нельзя получить выплату на ручную кладь - только на те вещи, которые были в грузовом отсеке самолета, а также если пассажир не обратился в службу розыска багажа и не получил соответствующий документ о проблеме.

"Страхование багажа, как правило, не является отдельной страховкой. Эта опция входит в состав комбинированного полиса страхования пассажира (полис можно купить при бронировании билета на сайте авиакомпании, онлайн-тревел-агентства или в городских пунктах продаж авиабилетов) или страхования путешествующих", - рассказал директор департамента страхования пассажиров "АльфаСтрахования" Дмитрий Мигачев. Стоимость опции страхования багажа в рамках медицинской страховки составляет от 400 руб., выплаты производятся в зависимости от веса чемодана / часов задержки.

В рамках страхования путешествующих (ВЗР) страховым случаем являются пропажа багажа, задержка выдачи перевозчиком более чем на 4 часа. Повреждения, утрата ценных вещей из багажа не покрываются, отметил Мигачев. Получить защиту при повреждениях багажа можно, купив полис страхования при перелете - с авиабилетом или на сайте компании. "Выплаты за разбитый чемодан по этим страховкам часто позволяют не просто починить старый, а даже купить новый чемодан", - добавил эксперт. Типичные диапазоны страховых сумм по таким продуктам следующие: максимальный размер выплаты по повреждению или потере багажа - 40-50 тыс. руб., по случаям задержки выдачи багажа - до 10-15 тыс. руб. Выплата по конкретным страховым случаям, как правило, рассчитывается путем умножения веса поврежденного или утерянного багажа на фиксированную сумму компенсации за килограмм (как правило, от 500 до 1500 рублей за килограмм в зависимости от происшествия). "Конкретные условия размеров выплат зависят от наполнения страховой программы", - говорит Мигачев.

В "АльфаСтраховании" продукты по страхованию багажа стандартизированы. В рамках страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) можно выбрать только страховую сумму - 500 или 1000 евро.

В "Ингосстрахе" багаж можно застраховать отдельно (купить самостоятельный полис) или в составе комплексного туристического полиса (вместе с медицинским страхованием и защитой от несчастных случаев), рассказал директор домена "Здоровье и финансы" Денис Платонов.

Стоимость страховки зависит от выбранного покрытия. Чем оно больше, тем дороже страховка. Для рублевых полисов - от 0,57 до 0,68%, для евро/долларовых полисов - 0,81%. Например, полис с покрытием в 50 тысяч рублей обойдется в 285 рублей, с покрытием 100 тысяч рублей - в 680 рублей. "Размер выплаты рассчитывается строго по весу утраченного или поврежденного багажа. Рублевые полисы - максимум 1500 рублей/кг, валютные полисы - максимум 50 евро/долларов/кг", - отметил Платонов.

Как рассказали в "Т-Страховании", ценные предметы (например, спортинвентарь, фото- и видеотехнику и т.п.) можно застраховать дополнительно к медицинскому страхованию путешественника. Такое покрытие оформляется на всю поездку и покрывает не только время перелета, но и все путешествие.

Покупая страховку, стоит ознакомиться с исключениями из страхового покрытия. Компенсации не выплачиваются, если утеряны были деньги, банковские карты, ценные бумаги, ювелирные изделия, электроника, документы. Не получится получить выплату за повреждения по вине собственника багажа - если, например, хрупкие предметы были неправильно упакованы или какие-то товары были конфискованы таможней. Не считается страховым случаем повреждение животными или насекомыми.

Кстати

Получить компенсацию за багаж от авиакомпании

Если вы не нашли свой чемодан на ленте выдачи, необходимо обратиться на стойку розыска багажа и заполнить заявление о пропаже. Единой формы такого документа нет, бланки могут отличаться в зависимости от аэропорта. В заявлении указывают ФИО, номер рейса, номер багажной бирки, а сам багаж и вещи в нем описываются. Также следует указать адрес, куда привезти чемоданы, когда их найдут. На это дается три недели, по истечении которых багаж признается утраченным.

Размер выплат на внутренних рейсах регламентирует Воздушный кодекс РФ, при утере багажа он составляет до 600 рублей за каждый килограмм веса. При задержке - 100 рублей за каждый час ожидания, но не больше 50% стоимости билета. На международных рейсах компенсации устанавливает Монреальская конвенция (унифицирует правила международных воздушных перевозок), они составляют до 1000 специальных прав заимствования (СДР) и при утере, и при задержке багажа. СДР - это платежное средство Международного валютного фонда, курс можно посмотреть на сайте Банка России. На 6 августа 1 СДР стоило 109 рублей, то есть компенсации составляли 109 тысяч рублей.

Если багаж задержали, то на подачу заявления на компенсацию дается 6 месяцев на внутренних перелетах и 21 день на международных. В случае потери - 6 месяцев на внутренних и 2 года на международных рейсах.