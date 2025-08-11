В Госдуме предложили увеличить отпуск для предпенсионеров

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, в рамках которого предлагается увеличить отпуск для предпенсионеров на семь дней.

Авторами проекта указаны лидер партии и глава думской фракции Сергей Миронов, а также первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. В пресс-службе партии сообщили, что законопроект планируется внести в Госдуму в понедельник.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает закрепление права на отпуск для предпенсионеров — работников, которым до достижения возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, включая досрочную, остается не более пяти лет. Предлагается установить продолжительность такого отпуска в 35 календарных дней.

Миронов отметил, что в действующей редакции Трудового кодекса дополнительные дни отпуска предоставляются инвалидам, и проект направлен на распространение этой меры на работников предпенсионного возраста.

— В стране свыше семи миллионов предпенсионеров. Это огромный кадровый потенциал, к которому надо внимательно и бережно относиться. Убежден, что дополнительные дни отдыха благоприятно скажутся на трудовой активности и состоянии здоровья этой категории работников, — заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

